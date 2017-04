VIDEO: Isa suhtumist naistesse kaitsnud Ivanka Trumpile karjuti naiste tippkohtumisel Berliinis „buu“

USA presidendi Donald Trumpi tütre Ivanka Trumpi sõnavõtule reageeriti teisipäeval Berliinis naiste tippkohtumisel Women20 pahameele- ja pilkehüüetega, kui ta püüdis kaitsta oma isa suhtumist naistesse.

Moderaator küsis, kas Trumpi võib tõesti pidada võrdsete õiguste eest võitlejaks. Küsimus viitas skandaalile eelmise aasta oktoobris, kui lekkis salvestus, kus Trump praalis naiste seksuaalse ründamisega, vahendab Deutsche Welle.

Ivanka viitas vastuseks naiste arvule, keda ta isa on oma ettevõtetes kõrgetele kohtadele tööle võtnud, ning toetusele tema oma äritegevusele. Enne seda ärritas Ivanka aga publikut sellega, et ajas süü skandaali eest osaliselt ajakirjanike kaela.

„Ma kuulsin kindlasti kriitikat meediast ja see on olnud pikemaajaline,“ ütles Ivanka valjude „buu“-hüüete saatel. „Tuhanded naised, kes on töötanud minu isaga koos ja tema heaks… on tõestus tema usule ja tugevale veendumusele, et naistel on potentsiaal ja võime teha tööd sama hästi kui mis iganes mees.“

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juhi Christine Lagarde’i kõrval istunud Ivanka lisas: „Ma kasvasin üles majas, kus ei olnud tõkkeid sellele, mida ma võisin saavutada… minu ja minu vendade vahel ei olnud vahet.“

Kui Ivankalt küsiti konkreetselt, millised on tema isa plaanid ebavõrdsuse vastu võitlemiseks, jäi ta ebamääraseks.