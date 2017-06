VIDEO I Trumpi poeg: demokraadid ei ole isegi inimesed

Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpi poeg Eric Trump ütles, et ta ei pea opositsioonilisi demokraate enam isegi inimesteks.

„Ma ei ole sellist viha varem näinud. Nad ei ole minu jaoks enam isegi inimesed,“ tunnistas Trump usutluses telekanalile FOX. „Nad üritavad maatasa teha head meest, nad üritavad maatasa teha tema perekonda. Nad peavad meile õelalt jahti.“

„Te näete demokraatide erakonda, see on hävinemas. Nad on hävinemas. Neil ei ole mingit sõnumit,“ ütles ta. „Te näete Demokraatliku Partei juhti, kes on täiesti poolearuline (whack job – inglise k). Neid ei juhi keegi. Neist said obstruktsionistid, sest neil ei ole endal mingit sõnumit. Neil ei ole endal ühtki mõistlikku kandidaati“

Ühtlasi märkis Trump, et demokraadid kaotasid valimised, mille nad oleksid pidanud võitma, sest kulutasid seitse korda rohkem raha, kui tegi seda tema kinnisvaraärimehest isa.