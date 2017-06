VIDEO I Põhja-Korea tulistas välja mitu pind-laev tüüpi raketti

Põhja-Korea tulistas ööl vastu tänast oma idarannikult välja neli lühimaaraketti.

Ametnike sõnul olid Gangwoni provintsist Wonsani lähedalt välja tulistatud raketid ilmselt pind-laev tüüpi, vahendab uudistekanal BBC.

Need lendasid hinnanguliselt 200 kilomeetrit enne, kui kukkusid Jaapani merre.

Ekspertide sõnul seekordne raketikatsetus ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni ei rikkunud, sest see hõlmab ainult ballistiliste rakettide katsetusi.

Põhja-Korea jätkab viimastel kuudel pea iganädalaselt rakettide, ka ballistiliste katsetamist rahvusvahelise kogukonna survest ja sanktsioonidest hoolimata.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on varem hoiatanud, et kui Põhja-Korea ei lõpeta oma raketi- ja tuumaprogrammi arendamist, on suur konflikt nendega võimalik. „On olemas võimalus, et me võime lõpuks sattuda suurde, suurde konflikti Põhja-Koreaga. Absoluutselt,“ ütles ta hiljuti Reutersile.

Lõuna-Korea uus president Moon Jae-in tunnistas eelmisel kuul, et sealsete võimude kannatus hakkab pidevate raketikatsetuste tõttu katkema ja nad on valmis Põhja-Korea ähvardustele vastama.