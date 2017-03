VIDEO: Hollandi poliitik Geert Wilders nõudis Türgi valitsuse liikmetele sissesõidukeeldu

Hollandi Vabaduspartei valimiste esinumber Geert Wilders esines täna Amsterdamis Türgi saatkonna ees avaldusega, nõudes, et Türgi valitsuse esindajaid kuni sealse referendumi kampaania lõppemiseni riiki ei lubataks.

„Türgi välisminister tahab tulla siia Hollandisse ja avaldada toetust uue põhiseaduse vastuvõtmisele, mis tugevdab diktaator Erdoğani ja annab talle rohkem võimu,“ ütles Wilders, viidates Türgi riigipeale Recep Tayyip Erdoğanile. „Me ei peaks seda lubama, vaid ütlema: ärge tulge siia, see on Holland, me ei lubaks oma maal ka Põhja-Korea ega Saudi Araabia lobi.“

Eelmisel nädalal teatasid Hollandi võimud, et ei anna luba 11. märtsil Rotterdamis meeleavalduse korraldamiseks, kus soovis esineda Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu. Ministri visiit siiski toimub, ent Wildersi sõnul peaks peaminister Mark Rutte selle tühistama.