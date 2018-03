VIDEO | Hollandi parlamendi istungitesaalis üritas mees rõdult alla hüpates enesetappu

Hollandi parlamendi alamkoja Tweede Kameri istung katkestati, sest üks mees hüppas publiku rõdult alla. Tegemist oli enesetapukatsega.

Tegemist on 65-aastase mehega Groenlost, kinnitas Haagi politsei Hollandi ringhäälingule NOS.

„Mehel oli kaela ümber ese, mis oli kinnitatud rõdu külge,” öeldakse politsei teates. Kiirabi viis mehe parlamendihoonest minema.

Intsident leidis aset, kui parajasti pidas kõnet parlamendiliige Arno Rutte erakonnast Vabaduse ja Demokraatia Rahvapartei (VVD). Arutati organiseeritud kuritegevuse teemat. Kostis hääli ja inimesed hakkasid karjuma. Juhtunut näinud parlamendiliikmed on rabatud.

Spiiker Kharija Arib on juhtunust šokeeritud. „Loomulikult on sellel suur mõju, kui midagi sellist juhtub,” ütles Arib. „Aga kõik saab korda, õnneks.”

Justiits- ja julgeolekuminister Ferdinand Grapperhaus rääkis „väga ebameeldivast intsidendist”.

Kõnet pidanud Rutte arvas alguses, et keegi kukkus rõdult alla. „Aga see oli enesetapukatse. See ehmatab kohutavalt,” ütles Rutte. „Aga inimesed, kes siin ümber istusid, on veel rohkem rabatud. Ma loodan, et nendega saab kõik korda.”

Persoon van het balkon gevallen. Medisch personeel ter plaatse. pic.twitter.com/tV0cCCHput — Steven Bakker (@Kolpen) March 22, 2018