VIDEO | Hispaania senati katalaanist liige: mitte sammugi tagasi, elagu Katalaani Vabariik!

Hispaania senati liige iseseisvusmeelsest erakonnas Kataloonia Vabariiklikud Vasakpoolsed (ERC) Mireia Cortés esines kirgliku kõnega debati käigus, mis eelnes hääletusele Kataloonia autonoomia peatamise üle.

Cortés süüdistas Hispaania valitsevat Rahvaparteid (PP) teisitimõtlejate stigmatiseerimises. Ta tunnistas, et enamik hispaanlasi samastab end PP arusaamaga Hispaaniast, kuid hoiatas, et Kataloonias on enamus väga erinev ja pühendunud Katalaani Vabariigile, vahendab La Vanguardia.

Cortés tuletas meelde, et on olemas erinevat päritolu kataloonlasi, ning kinnitas, et Kataloonias tahetakse korraldada asju omal moel.

Cortési sõnul on PP, sotsialistlik partei (PSOE) ja erakond Ciudadanos Kataloonias vähemuses ning ei ole midagi, mis hoiaks Katalooniat Hispaania koosseisus.

„Mitte sammugi tagasi. Elagu Katalaani Vabariik!” kuulutas Cortés lõpetuseks.