VIDEO | Hispaania politsei tabas üle kuue tonni kokaiini ja vahistas 16 inimest

Politsei teatas eile, et jõuk kasutas oma tegevuse kattevarjuks Costa Ricast puuvilju importinud ettevõtet. Kokaiin oli peidetud Portugali Setúbali sadamasse saabunud banaanide hulka ja toodi veokiga Hispaaniasse, vahendab Associated Press.

Politsei teatel smugeldas jõuk kokaiini Hispaaniasse ja Hollandisse ning oli hiljuti ostnud transpordifirmasid, et oma tegevust laiendada.

Juurdluses osalesid USA ja Portugali uurijad.

Politsei konfiskeeris ka tulirelvi ja 300 000 eurot sularaha. Operatsioon leidis aset kolmapäeval Málagas.

