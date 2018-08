VIDEO | Hillary Clinton meenutas CNNi eetris: John McCainiga oli meil väga lõbus õhtu Tallinnas! Jõime võidu viina

McCain suri raske haiguse tagajärjel, olles 81-aastane. CNN intervjueeris täna ka Hillary Clintonit, kes meenutas värvikaid hetki, mis koos veedeti. Eestist räägib ta alates 2:45.

"Meil oli koos lõbus, naersime, joomamängud," muigas Clinton. Ajakirjanik märkis, et ta peab kindlasti rääkima kõige meeldejäävamast - sellest, mis toimus Tallinnas.

Taustaks. Juba aastaid on aeg-ajalt nii USA kui Eesti meedias meenutatud toonast visiiti ja väidetavat trimpamist. McCain juhtis toona kongressi delegatsiooni, mille koosseisu kuulus ka Clinton. Kongresmanid käisid Eestis tunnustamaks muuhulgas Eesti osalemist Iraagi sõjas. Ajaleht Atlantic kirjutas aastate eest, et ettekandja tõi mitteametlikul õhtusöögil seltskonna lauda pudeli viina ja napsiklaasid. Clinton valas klaasid täis ja järgnes joomavõistlus.

Clinton rääkis täna, et Eestit külastati ja toetati, kuna olime otsesõnu eesliinil Venemaaga. Clinton rääkis, et veedeti meeldejääv öö vanalinnas hotellis. "Tegime viinašotte," muigas ta. Ajakirjanik märkis, et on kuulnud, et see oli Clintoni mõte. "Ma ei võta selle eest au endale, mõlema kokkuleppeline tegevus," naeris Clinton. Kes võitis, jääb aga saladuseks. Ka kokkuvõtlikult võttis Clinton lõbusa seiga kokku: "Mis juhtub Tallinnas, jääb Tallinnasse."