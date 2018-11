Alguses teatati, et buss sõitis sillalt alla, sest põikas kõrvale vastutulnud sõiduki eest. Salvestus näitab aga, et reisija lõi juhti, mistõttu kaotas viimane kontrolli bussi üle, vahendab BBC News.

Chongqing bus plunge: A fight between a passenger and the driver caused the bus to lose control and plunge into the Yangtze River, killing 15 people on board, according to a local police investigation. Video retrieved from the black box shows the last moment of the doomed bus. pic.twitter.com/hwsAjauMfL