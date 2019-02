VIDEO | Hetk, mil tammivaringujärgne mudalaviin mattis Brasiilias enda alla sadu inimesi

Tammi purunemise järel surnukehi otsivad päästjad on seni suutnud kindlaks teha 110 inimese hukkumise, ent rohkem kui 200 on endiselt leidmata. Otsingute aeglase tempo põhjus on reetlik punakaspruun muda, mis purskus välja rauamaagi jäätmete hoidlast, kui selle tamm kohaliku aja järgi eelmise nädala reede pärastlõunal purunes, vahendab uudisteagentuur AP.

Muda on kohati lausa kaheksa meetrit sügav.

Kaevandusfirma Vale, mis malmikaevandust opereeris, on elanike tõsise pahameele all. Teatatud on häiresireenide puudumisest, ent Vale väitis, et piirkonnas on kaheksa sireeni, aga kiirus, millega kõik juhtus, muutis häire andmise võimatuks.

Vale teatel koosneb jäätmemass peamiselt liivast ega sisalda ühtki mürgist koostisosa. ÜRO leidis aga 2015. aastal sarnase katastroofi järel, et jäätmed sisaldasid mürgiseid raskemetalle.

Üle kolme miljardi euro väärtuses vara külmutati ettevõtte kontodelt päästetööde läbiviimiseks ning firmalt nõuti, et ta teataks, kuidas kavatseb ohvreid aidata.