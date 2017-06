VIDEO | Helsingis jättis eestlanna oma 5-aastase poja omapäi basseini. Uppuvat poissi ei märganud keegi

Helsingi kohus mõistis tingimisi neljaks kuuks vangi eestlanna, kes läks sõbrannadega sauna, jättes oma viieaastase poja üksinda basseini, kus viimane pidi peaaegu uppuma.

Turvakaameravideolt on näha, kuidas poiss, kelle jalad ei ulatu basseini põhja, üritab mitu minutit meeleheitlikult veepinnal püsida. Tema ümber on hulgaliselt inimesi, aga keegi ei mõista, et poiss on uppumas. Arvatakse, et ta lihtsalt mängib vee all. Ühel hetkel väikemehe jaks aga raugeb ja ta jääb teadvusetult vette hulpima. Alles seejärel märkab üks basseinis olija poissi ja ruttab temaga veest välja.

Lapsele anti kohapeal esmaabi ja ta toimetati haiglasse. Ta jäi imekombel elama.

Videot kasutati hiljuti asitõendina kohtus poisi 44-aastase Eesti kodanikust ema vastu. Kohus leidis, et lapsevanem käitus valesti, kui jättis oma väikese poja 10 minutiks basseini omapäi, minnes ise sõbrannadega sauna.

Ajalehe Iltalehti uudisteportaal otsustas täna avaldada šokeeriva video hoiatava näitena sellest, kui ohtlik on jätta oma lapsi veekeskuses järelvalveta.

Video, mida on võimalik vaadata SIIT, on häiriv ja nõrganärvilistele seda ei soovitata!