VIDEO | Hawaii raketihäire andis probleemne töötaja, kes uskus, et toimub rünnak

Hawaiil raketirünnaku valehäire andnud töötaja ütles, et ei saanud aru, et toimub õppus, ja uskus tõesti, et välja on lastud ballistiline rakett, teatasid võimud eile.

Veel teatati, et 13. jaanuari häire, mis tekitas Hawaiil palju paanikat, ei olnud esimene selle töötaja äpardus. Vähemalt kaks korda varem on ta samuti tegelikkuse ja õppused segi ajanud, leiti osariigi juurdluse tulemusena. Töötaja on olnud kolleegide jaoks mureallikas üle kümne aasta, vahendab Washington Post.

Valehäire saadeti mobiiltelefonidele kogu Hawaiil ning see pani paljusid elanikke surmahirmu tundma ajal, kui pinged Põhja-Koreaga on suured ja taas on kartma hakatud tuumarünnakuid. Sõnumit „BALLISTILISE RAKETI OHT ON SAABUMAS HAWAIILE. OTSIGE VIIVITAMATULT VARJU. SEE EI OLE ÕPPUS.“ ei parandatud ega lükatud ümber tervelt 38 minutit.

Föderaaljuurdluse käigus leiti, et töötaja uskus, et oli tõeline hädaolukord, mitte õppus. See on otseses vastuolus Hawaii ametnike varasemate selgitustega, mille järgi andis häire arvuti rippmenüüs vale nuppu vajutanud töötaja. Teisipäeval avaldatud osariigi juurdluses leiti, et häiresõnumi saatmisele järgnes pikk segadus, mille ajal võimud ei teadnud, kuidas asja parandada, kuigi nad teadsid, et see on valehäire, mistõttu avalikkus ei teadnud, et tegelikku hädaolukorda ei ole.

Häire välja saatnud töötaja vallandati eelmisel nädalal. Osariigi ametnike sõnul avaldatakse tema nimi siis, kui võimalikud vaidlustamised on menetletud.

Intsidendi eest on võtnud vastutuse Hawaii hädaolukordade agentuuri juht Vern T. Miyagi, kes lahkus ametist.