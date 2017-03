VIDEO: Hawaii föderaalkohtunik blokeeris Trumpi uue sissesõidukeelu

Hawaii föderaalkohtunik blokeeris kolmapäeval USA presidendi Donald Trumpi uue sissesõidukeelu vaid tunde enne, kui see oleks pidanud kehtima hakkama.

USA ringkonnakohtu kohtunik Derrick Watson teatas 43-leheküljelises otsuses kindlasõnaliselt, et uus täidesaatev korraldus ei pääse praegu õiguslikust sõelast läbi ning riik on tekitanud suure tõenäosuse, et usulise diskrimineerimise süüdistused on edukad, vahendab CNN.

Trump mõistis kohtuotsuse hukka kolmapäeva õhtul Nashville’is toimunud rahvakogunemisel.

„Korraldus, mille ta blokeeris, oli esimese lahjendatud versioon,“ ütles Trump. „See on paljude arvates pretsedenditu kohtulik liialdus.“ Trump lubas vajaduse korral selles küsimuses kuni ülemkohtuni välja minna.

Täidesaatva korralduse sisu on see, et kuue moslemienamusega riigi kodanikele kehtestatakse USA-sse sissesõidu keeld. Erinevalt esimesest korraldusest on riikide nimekirjast eemaldatud Iraak, jäetud välja rohelise kaardi ja viisa omanikud ning eemaldatud säte, mis väidetavalt eelistab mõningaid usuvähemusi.

Uus keeld tehti teatavaks varem sel kuul ning see pidi hakkama kehtima neljapäeval. USA-sse sisenemine oleks Iraani, Liibüa, Somaalia, Sudaani, Süüria ja Jeemeni kodanikele keelatud 90 päevaks ning kõigile põgenikele 120 päevaks.

Justiitsministeerium teatas, et hakkab uut sissesõidukeeldu kaitsma.