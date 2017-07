VIDEO | Hamburgi politsei üritab G20 kohtumise lähedal meeleavaldajaid veekahuritega laiali ajada

Tuhanded inimesed avaldavad teist päeva Saksamaal Hamburgi tänavatel maailma juhtivate tööstusriikide G20 tippkohtumise vastu meelt.

Võimud on otsustanud meeleavaldajate laialiajamiseks kasutada veekahurit, teatab Spiegel.

An der Außenalster, nahe Trumps Unterkunft, trotzen Demonstranten dem Wasserwerfer, berichtet @stefanmschultz. Ihr Ziel heute: #BlockG20. pic.twitter.com/vu1Vid35rX — SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) July 7, 2017





G20 tippkohtumist võõrustavas Hamburgis toimuvad antikapitalistide meeleavaldused nii reedel kui laupäeval. Võimude hinnangul võib puhkeda vägivald ja meelt oodatakse avaldama umbes 100 000 inimest.

Protesti organiseerija Andreas Blechschmidt ütles AFP-le, et meeleavaldusel üritatakse blokeerida ligipääs tippkohtumise toimumispaika ning protestijad „jätavad endale võimaluse osutada jõulist vastupanu“.

G20 tippkohtumine on suurim rahvusvaheline üritus, mida Hamburg on võõrustanud. Kohtumisel osaleb 10 000 delegaati ja 5000 meediatöötajat. Kohtumist turvab umbes 20 000 politseinikku, kes on varustatud soomukite, kopterite ja droonidega.

Loe veel

Kohtumise eel ja ajal toimub umbes 30 meeleavaldust. Enamikud meeleavaldused peaksid politsei hinnagul mööduma rahumeelselt, kuid mõnda juhivad äärmuslike vaadetega vasakpoolsed ja anarhistlikud rühmitused, kellel on korduvalt puhkenud politseiga vägivaldseid kokkupõrkeid.