VIDEO | Guatemala vulkaanipurske tagajärjel on kadunud ligi 200 ja hukkunud 75 inimest

Guatemala Fuego vulkaani pühapäevase purske järel on vähemalt 75 inimest hukkunud ja vähemalt 192 inimest kadunud, teatasid võimud. Vulkaani nõlvadel olnud külad mattusid vulkaanilise tuha ja muda alla.

Päästetööd katkesid eile, kui uus purse saatis mööda vulkaani lõunanõlva taas alla kuumi gaase ja sulakivimeid, vahendab BBC News.

Pühapäevane purse puudutas enam kui 1,7 miljonit inimest, enam kui 3000 evakueeriti.

Eilne purse tuli paljudele üllatusena, sest vulkanoloogid olid öelnud, et vulkaani aktiivne tegevus on selleks korraks läbi. Guatemala rahvusliku seismoloogiainstituudi juht Eddy Sánchez oli ennustanud, et purset lähipäevadel oodata ei ole.

„Me peame arvestust nimede ja linnade järgi, kus inimesed on kadunuks jäänud, ja meil on number, mis on 192 inimest, kelle me oleme kokku lugenud,” ütles Guatemala eriolukordade agentuuri juht Sergio Cabañas.

Andmed hukkunute kohta avaldas Guatemala kohtumeditsiini instituut (INACIF).

Actualización de los datos del trabajo realizado por @INACIFGT en atención a la emergencia producida por la #ErupciónDelVolcánDeFuego pic.twitter.com/20okApoLLt — INACIF GUATEMALA (@INACIFGT) June 6, 2018

Enne vulkaanipurset pühapäeval ei antud mingit evakuatsioonihäiret, teatas Cabañas, kelle sõnul olid kohalikud elanikud läbinud eriolukorra õppuse, kuid ei suutnud omandatud teadmisi rakendada, sest kõik juhtus nii kiiresti.