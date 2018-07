VIDEO | Gröönimaa küla ohustav hiiglaslik jäämägi on veidi eemale triivinud

Gröönimaa külale külje alla triivinud tohutu jäämägi näib olevat rannikust põhja suunas kaugenemas, teatasid võimud.

Innaarsuiti külas elab 169 inimest, kellest osa on jäämäe tõttu evakueeritud, vahendab ABC News.

„Õnneks liikus jäämägi nädalavahetusel kaugemale põhja poole,” ütles Taani kaitseväe Arktika ühendatud väejuhatuse operatiivjuht Jakob Rousøe. „Tugev lõunatuul ja põhja suunduv hoovus lükkasid jäämäe põhja poole.”

Kui jäämägi sulab, kardetakse, et gravitatsioon põhjustab suure tüki selle küljest lahti murdumise või et jäämägi keerab ennast ümber, mis tekitaks tohutu üle küla pühkiva laine, seletas Rousøe.

„Jäämäes on suured praod, mis võivad viidata sellele, et see võib puruneda,” ütles Rousøe.

Arktika ühendatud väejuhatus on saatnud piirkonda jälgimislaeva ja -lennuki. Rousøe sõnul ootab ta nüüd detailsemat informatsiooni selle kohta, millist ohtu jäämägi võiks endast kujutada.

Küla elanikud on mööda ujuvate jäämägedega harjunud, aga tavaliselt ei ole need nii suured.