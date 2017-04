VIDEO: FSB vahistas Moskva oblastis Peterburi metroo terroriakti korraldamises kahtlustatava

Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus (FSB) avaldas video Peterburi metroos pommiplahvatuse korraldamises kahtlustatava vahistamises Moskva oblastis, vahendab RBK.

Videos on näha, kuidas mehed, kelle seljale on kirjutatud „FSB“, hüppavad välja autost ja jooksevad põõsaste vahelisel rajal järele ühele mehele. Järgmises kaadris lamab mees maas. Temalt küsitakse: „Perekonnanimi, eesnimi?“ Mees vastab: „Azimov, Abror.“

Seejärel küsitakse mehelt: „Mille eest kinni peeti, aimate?“ Mees vastab: „Jah.“ Mehelt leitakse Makarovi püstolit meenutav relv, mille magasin on pooleldi täidetud padrunitega. FSB töötaja ütleb püstoli kohta: „Lahingrelv.“ Mehel on veel kilekott, milles on mobiiltelefon ja juhtmed.

Peterburi metrooplahvatuse korraldaja vahistamisest teatati esmaspäeval. FSB teatel on tema nimi Abror Azimov ja ta peeti kinni Moskva oblasti Odintsovo rajoonis. FSB andmetel on Azimov sündinud 1990. aastal ja pärit Kesk-Aasiast.