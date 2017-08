VIDEO, FOTOD JA OTSEBLOGI | Eestlane Barcelonas: olime suht sealsamas, sõitsime samal tänavanurgal. Päris napikas oli

Valge kaubik kihutas mööda kõnniteid, enne kui sõitis ühe kioski otsa ja viimaks seisma jäi.

"Oli palju müra, kõik jooksid varju. Seal oli palju rahvast, see on üks Barcelona käidavaimaid kohti, palju perekondi. Ma usun, et mitu inimest sai pihta," ütles BBC-le Marc Esparcia, 20-aastane tudeng, kes elab Barcelonas. "See oli kohutav, puhkes paanika," lisas ta. Esparcia varjab ennast praegu Starbucksi kohvikus.

Sander Sink oli terrorirünnaku ajal sündmuspaiga lähedal. "Me olime suht sealsamas, sõitsime seal tänavanurgal isegi, kui mingi imelik kiirabi meist mööda pani. Ei osanud nagu midagi arvata, aga kui hiljem tagasi tulime, siis oli hunnik kiirabi- ja politseiautosid kohal," rääkis Sink. "Et päris napikas oli meile. Ei olnud isu sinna passima jääda," ütles ta Delfile.

Sander istub koos õe ja kohalikega praegu sündmuspaigast eemal purskkaevu ääres. "Õhkkond on siin ärev, isegi tsentrist eemal on tänavanurkadel politsei väljas. Inimesed on veidi endast väljas ja otsivad pilkudega kontakti. Oma info saame ka pigem meediast," kirjeldas ta Delfile olukorda.

"Linna kohal tiirutavad helikopterid, kiirabiautod kihutavad," ütles Delfile neli aastat Barcelonas elanud Viive Küttner. Ta on sündmuskohast praegu umbes 600 meetri kaugusel. Liiguvad kuulujutud, et sündmuskohalt on kuuldud laske, politsei neid väiteid kinnitanud ei ole.

Kolm ja pool aastat Barcelonas elanud Kristel Veeranna sõnul on kesklinn täiesti kaoses. "Metroo ega rongiühendus ei toimi, praegu liiguvad ainult liinibussid," kirjeldab ta olukorda. Telefonikõne taustal on pidevalt kuulda sireene. Veeranna väitel ootab ta praegu sündmuspaigalt kilomeetri kaugusel bussi, et koju minna, kuid bussiajad lükkuvad tablool aina edasi.

"Mööda linna huugavad vaid sireenid ja rahvas on meeleheitel," räägib Veeranna. Tema sõnul paistab paljude näost ärevust ning mitmed turistid ilmselt ei tea veel, mis üldse toimub.

"Barcelona on rahvarohke linn ja küllap see pidi ka siin juhtuma, kuid et see terrorirünnak päriselt nii lähedal toimus, tekitab jubeda tunde," tõdeb ta. "Seal, kus see terrorirünnak juhtus, liigub päevas läbi võibolla isegi kümneid tuhandeid inimesi."

Küttneri sõnul muutub olukord aina ärevamaks ning jutud levivad ka uutest rünnakutest teistes linnaosades. "Sõbrad, kes seal piirkonnas on, räägivad, et politsei käskis neil varju minna, sest olukord pole veel läbi," räägib ta. "Me ise oleme praegu kohvikus ja välja ei kipu."

Barcelonas viibiv Marju on hetkel rünnaku asukohast umbes 30 meetri kaugusel sõbranna juures korteris. "Politsei käskis kõigil kesklinna piirkonnas koju jääda. Räägiti, et võib juhtuda veel uusi rünnakuid. See info pärineb kohalikult politseilt ja levib ka rahva seas," kirjeldas ta Delfile. "Keegi ei tea päris täpselt, mis toimub ja mis võib toimuma hakata."

This is the van that rams into crowd in central #Barcelona , causing many injuries. pic.twitter.com/JotoFRhUR3 — Vocal Europe (@thevocaleurope) August 17, 2017

Rünnak Barcelonas

Väidetavalt näeme siin videos ühe kahtusaluse kinnipidamist. Kas see on Driss Oukabir, pole selge.

Välisministeeriumi pressiesindaja Sandra Kamilova teatel pole praeguse info kohaselt terrorirünnakus viga saanud ega hukkunud ühtegi eestlast.

Siiani pole selge, kas politsei tapetud isik oli mingitpidi rünnakuga seotud või mitte. Kuuldavasti peatati ta valge Ford Focuse roolis politsei kontrollpunktis ühel kesklinnast väljuval tänaval, kust ta üritas põgeneda, seejuures kahte politseinikku vigastades. Korravalvurite vigastused ei ole rasked, ent põheneja lasti maha.

CIA hoiatas Hispaania julgeolekujõude kaks kuud tagasi, et Barcelona ja iseäranis la Rambla võivad lähiajal saada terroristide sihtmärgiks. Islamiriik on juba jõudnud ka rünnaku enda arvele kirjutada.

Kristel Veeranna viibib praegu kahe teise eestlannaga Eixample linnaosas. "Meie elu on siin kui Jaak Joala laulust "Öö Chicagos"," kirjeldas ta. "Kuigi kohalikud on rahulikud ja kohvik, kus me istume, on klientidele avatud ja üldmulje näiliselt rahulik. Aeg-ajalt on kuulda sireene."

Kristel Veeranna sõnul otsitakse jätkuvalt terroriste. "Ohtlikuimad linnaosad on praegu El Gothic, EL Raval, Eixample, Sant Antoni ja Poble Sec. Need on politsei poolt sisse piiratud ja rahvast ei lasta linnaosapiiridest liikuma. Mainitud piirkondades on eeldatavasti oodata ka laiaulatuslikku politseihaarangut," ütles ta Delfile.

https://twitter.com/Rippi76/status/898256394377474048

https://twitter.com/_emmactidxo/status/898261371393122309

Väike kokkuvõte: praeguseks on kinnitatud 13 inimese hukkumine, suur osa neist oli puhkusel viibiv kreeka perekond. Umbes 80 inimest on vigastatud, neist 15 raskes seisundis. Kinni on peetud üks kahtlusalune: Driss Oukabir, kelle pilti me enne siinsamas näitasime. Väidetavat on politsei maha lasknud ühe kahest tagaotsitud isikust, miska võib järeldada, et üks vähemalt mõrvar on endiselt jooksus.

Julgeolekutöötajad on ühe kahtlusaluse maha lasknud, kordab El Pais. Kahtlusalune sõitis Ford Focuses, vigastada said ka kaks korrakaitsjat. Täpsemaid detaile esialgu pole.

Hetked vahetult pärast terrorirünnakut, lugeja video. Ettevaatust, video võib olla häiriv.

Barcelonas elav ja töötav Kätlin Valdmets oli ennast kodust tööle sättimas, kui terrorirünnakut uudistes nägi. "Telekast nähtu ehmatas muidugi ära, aga tuttava saadetud videod olid nii verised, et puhkesin nutma. Šokk oli lihtsalt nii suur," kirjeldas ta Delfile. "Teades seda, et terroristidel on linnas veel teinegi kaubik, mis kohe kusagil mujal tappa võib, siis ei tule tööle minek kõne allagi."

Kiirabi on Barcelona rünnakutes aidanud kokku 64 inimest, kellest üks suri vigastustesse.

https://twitter.com/CasaReal/status/898249418746478592

Barcelona elaniku Viive Küttneri sõnul on olukord rahunenud, tänavatel keegi ei nuta ega paanitse. "Mul pidi kell 8 kohting olema, aga see jääb ära. Ma ei pääse koju riideid vahetama ega meiki tegema ja nii suurt kirge ka pole, et oma eluga riskides kohtingule tormaks. Loodan, et see iseloomustab ehk meeleolu, mis kohalike seas on, kõige paremini," ütles ta Delfile.

Veeranna kinnitusel on paljud Barcelonas elavad eestlased omavahel kontaktis ja hetkeseisuga on kõik elus ja terved. "Meil on Facebookis oma grupp. Kõik kes vähegi läbivad, need on omavahel kontakteerunud," ütles ta.

Ala on sisse piiratud, lindid igal pool ees, teatab Sander Sink Barcelonast

Üks kahest seni tagaotsitud mehest on väidetavalt tulevahetuses surma saanud, kirjutab El Periodico

Viive Kütneri sõnul on neid kohvikus kuskil 20 inimest, kellest pea kõik kohalik rahvas. "Jagame mobiililaadijad siin. Internet on olemas, aga mobiillevi täitsa ülekoormatud," räägib ta. "Ootame politsei ametniku kinnitust, et see on läbi ja siis teeme väikese fiesta."

Üks isik on kinni peetud, teatab El Periodico

https://twitter.com/VictoriaTrenton/status/898246476387713029

https://www.instagram.com/p/BX5zHcqHpyS/

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/898243270169563136

Välisministeeriumi pressiesindaja Sandra Kamilova soovitab Barcelonas viibivatel eestlastel jälgida kohalike võimude korraldusi, hoida eemale sündmuspaigast ning anda lähedastele teada, kui nendega on kõik korras. Kui keegi ei saa oma Barcelonas elavate lähedastega ühendust, siis saab pöörduda välisministeeriumisse ööpäevaringselt hädaabi telefoninumbril 53 01 9999.

Terrorirünnakud on tihti endaga kaasa toonud ka ühiskonna konsolideerumise ja ühtsustunde suurenemise. Ilmselt ei saa ka Hispaanias ja eriti Kataloonias olema teisiti. See aga hakkab oma mõju avaldama ka Kataloonia iseseisvusreferendumiprotsessile, kirjutab Urmas Paet: http://epl.delfi.ee/news/arvamus/urmas-paet-terror-voib-katalaane-nende-iseseisvuspuudeis-innustada?id=79217994

Sündmuspaiga lähedal asuva Risto sõnul käib kohalike turvatöötajate väitel paar tänavat eemal riidelaos operatsioon. "Väidetavalt oli sinna jooksnud keegi, kes oli selle õnnetusega seotud," räägib ta. "Tänavatel on tohutu hullumaja, inimesed karjuvad ja nutavad."

Veel üks pilt Driss Oukabirist.

Kohalik turismiamet lubab leida tasuta majutuskohad kõigile, kes ei pääse enam südalinna oma hotelli.

Kristel Veeranna sõnul liiguvad kohalike seas jutud, et terroristi pole ikka veel tabatud. "Räägitakse 13 hukkunust ja sellest, et terrorist hoiab inimesi ikka veel restoranis pantavangis. Linna sisse- ja väljasõidud on suletud," ütles ta.

Barcelonas viibiv Marju sai rünnakust teada baari televiisorist. "Ja loomulikult kõik hakkasid helistama ja järsku oli ohtralt politseiautosid. Korraks oli ka paanika, kuid praegu on lihtsalt kõik väga ärev," räägib Marju.

Tänavail levivad igasugused jutud: et terroristid on restoranitäie inimesi pantvangi võtnud, et terroristid varjavad end ise ühes türgi restoranis, et rünnakuid on oodata ka teistes linnaosades, et kesklinnast kostab tulistamist. Ühtegi säärast väidet pole kohalik politsei seni kinnitanud.

Barcelona on šokis: mu sõbranna tuli just linnast ja ütles, et nägi surnud inimesi tänaval lebamas, ütles Delfile üks Barcelonas elav eestlane.

Paar fotot kohapealt: https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=200944

Barcelonasse sisenevatel ja väljuvatel teedel on üles seatud politsei kontrollpunktid.

Teine kaubik, mida politsei vahepeal taga otsis, on El Periodico teatel üles leitud.

Driss Oukabir. Foto pärineb El Paisi leheküljelt.

Ametlikult kinnitatakse, et vigastatud on 32 inimest, kirjutab EL Periodico.

Rünnakus kasutatud kaubik on renditud kellegi Driss Oukabiri nimele, selgub ajalehe El Pais infost.

Hispaania meedia räägib 13 hukkunust, ametlikult on siiski kinnitatud ainult ühte surma.

Väiteid selle kohta, et terrorist hoiab rühma inimesi ühes restoranis pantvangis, pole politsei siiani kinnitanud.

Võimud kinnitavad, et tegemist on justnimelt terrorirünnakuga. Kõigil inimestel soovitatakse rangelt toas püsida.

Südalinn on ümber piiratud, alas viibivaid inimesi ärgitatakse vastuvaidlemist mittesallival toonil lahkuma.

Siseminister Joaquim Forn tõdeb, et on väga tõenäone, et hukkunute arv suureneb.

Politsei otsib 1.70 pikkust meest, kes peaks kandma valget siniste triipudega särki, teatab El Pais.

Piirkond on politsei poolt ümber piiratud, inimesi evakueeritakse. Ründajaid ei ole seni tabatud.

Hispaania politsei otsib veel teistki kaubikut, valget Fiati numbrimärgiga 7082 JWD

Sündmuskohast mõnesaja meetri kaugusel viibiv eestlanna ütles Delfile, et kohapeal liiguvad juba ringi vabatahtlikud, kes šokis inimesi aitavad.

Praeguseks on ametlikult kinnitatud, et rünnakus on surma saanud kolm inimest.

https://twitter.com/woodhutlove/status/898222212561477636

Läksime parasjagu Hard Rock Cafesse, kui nägime läbi rahvasumma sõitvat valget kaubikut. Inimesed lendasid õhus, ütles pealtnägija ajalehele El Pais.

Ajaleht El Periodico kirjutab, et vigastatud on umbes 20-25 inimest.

Hispaania meedia kirjutab, et vähemalt kaks inimest on hukkunud, ametlikke teateid surnute kohta seni pole.

"Asun terrorirünnaku toimumiskohast mõnesaja meetri kaugusel, tänan kaitseingleid," ütles Delfile üks Barcelonas elav eestlane. Talle teadaolevalt hoiab terrorist praegu inimesi ühes restoranis pantvangis, politsei sellist infot seni kinnitanud ei ole.

Viive vahendas Delfile ka teiste Barcelonas elavate eestlaste kommentaare. "Eks see oligi ainult aja küsimus, millal siia jõutakse," kirjutas üks eestlane. Väidetavalt on suletud nii metroo kui ka rongiliiklus.

"Ma nägin kolme inimest maas lebamas," ütles BBC-le kohalik elanik Steven Turner.

Politsei suunab rahvast rünnakupiirkonnast eemale.

Rünnakust on esialgu veel vähe teada, räägitakse kümnetest vigastatutest.