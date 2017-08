VIDEO, FOTOD JA OTSEBLOGI | Barcelonas sõitis kaubik rahva sekka. Pealtnägija: kõik jooksid, puhkes paanika. See oli kohutav

Veok ründas rahvamassi Barcelona Ramblase turistipiirkonnas, vahendab BBC Hispaania politse teadet. Kui palju on vigastatuid, pole hetkel veel teada. Kohalik päästeteenistus soovitab piirkonnast eemale hoida, rünnak toimus Placa Catalunya naabruskonnas.

Briti ajaleht Independent kirjutab, et kaubik sõitis mööda kõnniteid, enne kui sõitis ühe kioski otsa ja viimaks seisma jäi.

"Oli palju müra, kõik jooksid varju. Seal oli palju rahvast, see on üks Barcelona käidavaimaid kohti, palju perekondi. Ma usun, et mitu inimest sai pihta," ütles BBC-le Marc Esparcia, 20-aastane tudeng, kes elab Barcelonas. "See oli kohutav, puhkes paanika," lisas ta. Esparcia varjab ennast praegu Starbucksi kohvikus.

"Linna kohal tiirutavad helikopterid, kiirabiautod kihutavad," ütles Delfile parasjagu Barcelonas viibiv Viive Kütner. Ta on sündmuskohast praegu umbes 600 meetri kaugusel. Liiguvad kuulujutud, et sündmuskohalt on kuuldud laske, politsei neid väiteid kinnitanud ei ole.

Kolm ja pool aastat Barcelonas elanud Kristel Veeranna sõnul on kesklinn täiesti kaoses. "Metroo ega rongiühendus ei toimi, praegu liiguvad ainult liinibussid," kirjeldab ta olukorda. Telefonikõne taustal on pidevalt kuulda sireene. Veeranna väitel ootab ta praegu sündmuspaigalt kilomeetri kaugusel bussi, et koju minna, kuid bussiajad lükkuvad tablool aina edasi.

"Mööda linna huugavad vaid sireenid ja rahvas on meeleheitel," rääkis Veeranna Delfile. Tema sõnul paistab paljude näost ärevust ning turistid ilmselt ei tea veel, mis üldse toimub.

"Barcelona on rahvarohke linn ja küllap see pidi ka siin juhtuma, kuid et see terrorirünnak päriselt nii lähedal toimus, tekitab jubeda tunde," tõdeb ta. "Seal, kus see terrorirünnak juhtus, liigub päevas läbi võibolla isegi kümneid tuhandeid inimesi."

🔴 BREAKING UPDATE | This is the van that rams into crowd in central #Barcelona, causing many injuries. pic.twitter.com/JotoFRhUR3

— Vocal Europe (@thevocaleurope) August 17, 2017