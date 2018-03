VIDEO | Florida sillavaringus hukkunute arv tõusis kuueni

Miami-Dade’i maakonna päästetöötajad, detektiivid, insenerid ja USA rahvusliku transpordiohutuse komisjoni (NTSB) töötajad otsisid kogu öö läbi eile kokku varisenud ehitusjärgus olnud jalakäijate silla rususid. Kohaliku aja järgi kell viis hommikul teatas politsei esindaja Alvaro Zabaleta, et nüüd on kinnitatud kuue inimese hukkumine.

Veel ei ole selge, kas silla alla jäänud autodes on veel hukkunuid. „Nad kasutavad palju rasketehnikat,” ütles Zabaleta Miami Heraldi vahendusel. „See on aeglane protsess struktuuri ebakindluse tõttu.”

Varem hommikul teatas politsei, et ellujäänuid ei usuta rusude all enam olevat.

Politsei usub, et silla all on kinni kaheksa sõidukit.

Päästeautod viisid eile Kendalli regionaalsesse meditsiinikeskusse kümme vigastatut. Üks neist suri seal.