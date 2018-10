VIDEO | Florida rannikulinn muutus orkaan Michaeli järel rusuhunnikuks

Troopiliseks tormiks muutunud Michael, kus tuule kiirus on 22 meetrit sekundis, peaks uuesti tugevnema, kui liigub kohaliku aja järgi öösel Virginiasse ja Atlandile, tuues marutuult ja tulvavett mõnedesse Põhja-Carolina ja Virginia osadesse, vahendab CNN.

Tormi tagajärjel on hukkunud kuus inimest ja hukkunute arv võib otsingu- ja päästeoperatsiooni jätkudes kasvada. Rannikuvalve meeskonnad on Floridas päästnud 40 inimest ja andnud abi 232-le.

Tingimused on rängalt kannatada saanud piirkondades ohtlikud, eriti Foridas Mexico Beachis, kus Michael muutis hooned rusuhunnikuteks ja murdis puud pooleks. Kohaliku omavalitsuse esindaja Linda Albrecht esitas evakueerunud elanikele palve mitte koju tulla.

Kohaliku aja järgi neljapäeva õhtuse seisuga asus tormi kese Põhja-Carolina osariigis asuva Roanoke Rapidsi lähistel ja püsiv tuule kiirus oli 22 meetrit sekundis.

1,3 miljonit klienti kuues osariigis oli elektrita, neist üle 600 000 Põhja-Carolinas.

Neli inimest oli hukkunud Floridas, üks Georgias ja üks Põhja-Carolinas.

Florida Panhandle’ist on vahendatud katastroofilisi vaateid, aga kõige hullem on olukord ilmselt Mexico Beachis. Alanev veetase on hakanud alles kahjude ulatust paljastama. Uhkest rannikulinnast on saanud apokalüptiline segadus.