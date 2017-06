VIDEO: Filipiinidel hukkus oma õhurünnakus 10 Islamiriigi vastu võidelnud sõdurit

Filipiinide sõjaväe islamistlike võitlejate vastu mõeldud õhurünnak riigi lõunaosas Marawis tappis hoopis kümme sõdurit ja haavas veel seitset, teatas kaitseminister Delfin Lorenzana neljapäeval.

„Meie sõjaväe relvastatud meeste gruppi tabas meie oma õhurünnak. Kümme hukkus,“ ütles Lorenzana Manilas AFP vahendusel.

Filipiinide sõjavägi võitleb moslemitest enamikuga Marawis Islamiriigi musta lipu heisanud võitlejatega alates eelmise nädala teisipäevast.

Kogu konflikti jooksul on mässulisi tulistatud ründekopteritelt rakettidega.

Mässulised varjavad ennast elamupiirkondades ja on võtnud pantvange. Arvatakse, et mässuliste käes olevates piirkondades on lõksus umbes 2000 tsiviilisikut.

Sõjaväe juhid on korduvalt öelnud, et tegemist on täpsete ja „kirurgiliste“ õhurünnakutega, ning kinnitanud, et tsiviilisikutele ega pantvangidele viga ei tehta.

„See on kurb, aga mõnikord seda sõjaudus juhtub. Koordineerimine ei olnud korralikult tehtud,“ ütles Lorenzana.

Kokkupõrked said alguse, kui julgeolekujõud korraldasid haarangu Islamiriigi juhiks Filipiinidel peetava Isnilon Hapiloni vahistamiseks. Võime tabas üllatus, kui Hapiloni kaitseks ilmusid välja kümned relvastatud mehed, kes asusid 200 000 elanikuga Marawis omavolitsema.

Enamik elanikke põgenes linnast.

Filipiinide president Rodrigo Duterte kuulutas kogu lõunaregioonis Mindanaol välja sõjaseisukorra.

Võitluses on hukkunud 89 mässulist ning mõrvatud on 19 tsiviilisikut, teatas sõjavägi kolmapäeval.

„Sõbraliku tule“ juhtum tõstab hukkunud sõjaväelaste arvu 31-ni.