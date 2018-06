VIDEO | Filipiinide president tekitas palju pahameelt võõra naise huultele suudlemisega

Filipiinide president Rodrigo Duterte kutsus esile palju pahameelt, suudeldes Lõuna-Korea filipiinlastega kohtudes üht naist otse huultele.

Opositsiooniline senaator Risa Hontiveros nimetas seda „seksismi ja ränga võimu kuritarvitamise põlastusväärseks näiteks” ning süüdistas Dutertet feodaalse kuningana käitumises, vahendab CNN.

Lõuna-Koreas ametlikul visiidil olnud Duterte kutsus Soulis sealseid filipiinlastest võõrtöölisi lavale.

Olles andnud mõlemale naisele väidetavalt katoliku kirikut kritiseeriva raamatu, näpistas Duterte üht neist põsest.

Kui teine pakkus suudlemiseks põske, näitas Duterte oma huultele, viidates, et tahab suudlust otse suule.

Teadete kohaselt küsis Duterte, kellel on pikaaegne elukaaslane ja tütar, laval olnud naiselt, kas ta on vallaline. Filipiinide riikliku uudisteagentuuri PNA teatel on naine nimega Bea Kim abielus Lõuna-Korea kodanikuga ja tal on kaks last.

Kim ütles, et suudluses ei olnud mingit pahatahtlikkust ja see ei tähendanud midagi peale teiste kohal olnud filipiinlaste lõbustamise.

Filipiini naisõiguslaste organisatsioon Gabriella mõistis toimunu hukka kui „vastiku teatri misogüünist presidendi poolt, kes tunneb, et tal on õigus naisi häbistada, alandada ja lugupidamatult kohelda nagu süda lustib”.