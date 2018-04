VIDEO | FBI endine direktor Comey: Trumpi ümber ei ole inimesi, kes teda vaos hoiaksid

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endine direktor James Comey ütles intervjuus BBC-le, et USA presidendi Donald Trumpi ümber ei ole mõistlikke inimesi tema vaoshoidmiseks või tema impulsiivse käitumise takistamiseks.

Kui BBC saate „Newsnight” ajakirjanik Emily Maitlis küsis, kas ta tunneb, et on olemas adekvaatsed inimesed Trumpi vaoshoidmiseks, vastas Comey: „Ei tunne.”

„Seega te ei maga öösel rahulikult, mõeldes, et keegi hoiab teda vaos, ei tule mingit impulsiivset žesti või tegu?” jätkas Maitlis.

„Ma ärkan mõnedel hommikutel ja loen, et president nõuab eraisikute vangistamist, aeg-ajalt minu. See on üks põhjuseid, miks ma olen kindel, et vastus on, et tema ümber ei ole adekvaatseid inimesi impulsiivse käitumise peatamiseks,” ütles Comey.

Comey lisas, et USA-s on inimesed Trumpi käitumise suhtes tuimaks muutunud, aga see on lubamatu.

Maitlis küsis Comeylt, kas Trump on talle vastumeelne.

„Ei, inimesena mitte,” vastas Comey. „Tegelikult on mul temast inimesena kahju. Mulle on vastumeelsed tema teod, eriti rünnak selliste asjade vastu nagu õigusriik ja tõde.”