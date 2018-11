VIDEO | Euroopa parlamendi president mõistab parlamendiistungil hukka vägivalla, mida Tarandi suhtes kasutati

"Demokraatia näeb ette, et me suudame rahumeelselt vahetada mõtteid teistega, kes alati meiega samamoodi ei mõtle. Euroopas püüame me tagada seda, et selline mõttevahetus toimuks rahumeelselt ning demokraatlike institutsioonide vahendusel - see ilmselgelt ei olnud Eestis nii, mistõttu palun ma teilt, härra president, kommentaari, kui ükskõik milline parlamendisaadik ei saa avaldada oma arvamust ning temalt võetakse see õigus vägivaldselt käest ära, siis ma arvan, et Euroopa parlamendi president peaks sellise vägivalla hukka mõistma," lõpetas Belgia saadik.

Tajani kostis vastu, et vägivald väärib hukkamõistu. "Ma võtan teie palvet väga tõsiselt ning kindlasti vajab see avalikku seisukohta, kuid enne kui me väljastame ametliku avalduse, tahan ma ära kuulata Eesti saatkonna seletuse, mis täpselt riigikogu ees juhtus," lõpetas Tajani.