VIDEO: Erdoğan võrdles Türgi ministrite kampaaniaürituste ärakeelamist Saksamaal natside tegevusega

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan võrdles mitmete oma ministrite kampaaniaürituste ärakeelamist Saksamaal natside teguviisidega.

„Saksamaa, teil pole demokraatiaga midagi tegemist. Teie teguviisidel pole mingit vahet natside teguviisidega minevikus,“ ütles Erdoğan pühapäeval, vahendab Deutschlandfunk.

Saksamaa justiitsminister Heiko Maas nimetas Erdoğani avaldust „nii arusaamatuks, alatuks ja vääraks, et tekib peaaegu küsimus, kas see pole liiga loll, et seda üldse kommenteerida“.

Nähtavasti ei ole Erdoğani puhul Maasi sõnul enam üldse tegemist presidentaalse süsteemi tugevdamise referendumi kampaaniaga Türgis, vaid provotseerimisega ning Saksamaa peab ette vaatama, et ennast provotseerida ei laseks.

Veel ütles Maas, et Erdoğan tahab moodustada midagi Türgi rahvarinde sarnast ülejäänud maailma vastu.

Maas oli samas vastu reaktsioonina Türgi poliitikutele Saksamaale sissesõidukeelu kehtestamisele, sest usub, et see on just see, mida Erdoğan tahab. Sissesõidukeeld kutsuks esile Saksamaa ja Türgi vaheliste suhete katkemise ning selle tagajärg oleks edasine eskalatsioon, mida ei soovi keegi.

Samuti on Türgi poliitikutele sissesõidukeelu kehtestamise vastu Bundestagi väliskomitee esimees Norbert Röttgen.

Erdoğan ei puudutanud natsiteemat pühapäeval ainult ühel korral. Õhtul ütles ta riiklikule uudisteagentuurile Anadolu järgmist: „Ma mõtlesin, et natsionaalsotsialism Saksamaal on möödas, aga see jätkub endiselt.“ Oma plaanide kohta Saksamaad külastada ütles Erdoğan: „Kui ma tahan, tulen ma homme. Ma tulen ja kui te mind sisse ei lase või mul rääkida ei lase, raputan ma maailma.“