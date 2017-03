VIDEO: Erdoğan nimetas vangistatud Saksa reporterit terroristiks ja Euroopa valitsusi natside toetajateks

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan pidas pühapäeval Istanbulis kõne, rünnates taas teravalt Saksa kantslerit Angela Merkelit ja Hollandi valitsust.

President pidas kõne islamistliku fondi Ilim Yayma Vakfi (Teadmiste Levitamise Fond) üldkogu avamisel. Ta süüdistas taas Hollandit 1995. aasta Srebrenica massimõrvas, kus serbia võitlejad tapsid vaatamata hollandlastest rahuvalvajate juuresolekule tuhandeid Bosnia tsiviilisikuid. ÜRO andmeil oli tapetuid üle 8000.

„Kas me saame unustada neid, kes tapsid 834 000 Bosnia märtrit Srebrenicas?“ räägib Erdoğan Reutersi klipis. „Selline on Hollandi mentaliteet. Ja see pole kõik. Seetõttu on neil ebamugav, kui me nimetame neid fašistideks. Neile ei meeldi, kui me ütleme, et see on natside mentaliteet. Nende Euroopa partnerid hakkavad neid otsekohe kaitsma. Eriti Merkel toetab neid. Te rakendate natsimeetmeid. Ja kelle vastu? Minu türgi vendade vastu, kes elavad Saksamaal, minu ministrite ja parlamendisaadikute vastu, kes sinna reisivad.“

„Ja siis palub ta [Merkel] tagasi saata terroristlik agent, väidetavalt ajakirjanik, kes peitis end kuu aega Saksa konsulaadis,“ jätkas Erdoğan, viidates saksa ajalehe Die Welt 17. veebruaril arreteeritud reporterile Deniz Yücelile. „Ta palus, et me ta tagasi saadaksime. Me ütlesime talle, et tuleb õigusemõistmine. Ta peab minema kohtu alla. Enne kohut me teda tagasi ei saada.“

Loe veel

Türgi valitsus süüdistab topeltkodakondsusega Yüceli terrorismi mahitamises ja Saksamaa heaks spioneerimises. Saksamaa leiab, et süüdistused on alusetud ja nõuab Yüceli vabastamist.

Saksa välisminister Sigmar Gabriel märkis, et Erdoğani kommentaarid läksid liiga kaugele. „Me oleme sallivad, aga mitte lollid,“ ütles Gabriel. „Seepärast andsin oma Türgi kolleegile väga selgelt teada, et nad läksid siin üle piiri.“