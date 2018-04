VIDEO | Erdoğan ei suutnud talle suurema võimu andvaid valimisi ära oodata ja kuulutas välja ennetähtaegsed valimised

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan kuulutas 24. juuniks välja ennetähtaegsed presidendi- ja parlamendivalimised, öeldes, et majanduslikud väljakutsed ja sõda Süürias nõuavad kiiret üleminekut suure võimuga täidesaatvale presidentuurile, mis hakkab kehtima pärast valimisi.

Presidendi- ja parlamendivalimised leiavad Türgis aset eriolukorra tingimustes, mis on kehtinud alates riigipöördekatsest 2016. aasta juulis. Parlament pikendas seda eile veel kolmeks kuuks, vahendab Reuters.

15 aastat kõigepealt peaministrina ja siis presidendina Türgit valitsenud Erdoğan on muutnud vaese riigi Euroopa serval oluliseks tõusvaks turuks, kuid kiire majanduskasvuga on kaasnenud suurenev autoritaarsus, ning pärast putšikatset on vahistatud kümneid tuhandeid inimesi.

Eelmisel aastal võitis Erdoğan napilt referendumi põhiseaduse muutmiseks ja presidentaalse riigikorra kehtestamiseks. Muudatused hakkavad kehtima pärast järgmisi presidendivalimisi.

Valitsus oli varem korduvalt eitanud teateid, et korraliselt 2019. aasta novembris toimuma pidanud valimised kavatsetakse ettepoole tuua, kuid Erdoğan ütles, et Türgi peab poliitilise ebakindluse seljataha jätma.

Viidates sõjalistele operatsioonidele naaberriigis Süürias ja vajadusele langetada tähtsaid otsuseid investeeringute kohta ning sellele, et eelmise aasta järsku majanduskasvu ei suudeta tõenäoliselt korrata, ütles Erdoğan, et on vaja „valimiste teema päevakorrast maha võtta”.