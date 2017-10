VIDEO | Endised presidendid Bush ja Obama mõistsid karmilt hukka USA praeguse poliitika

USA kaks eelmist presidenti George W. Bush ja Barack Obama esinesid eile mõlemad avalike kõnedega, milles kritiseerisid teravalt praegust poliitilist olukorda riigis.

„Kitsarinnalisus näib olevat julgustust saanud. Meie poliitika näib haavatavam vandenõuteooriatele ja otsestele väljamõeldistele,” ütles Bush omanimelise instituudi üritusel New Yorgis. „Me oleme näinud, kuidas meie diskursust degradeerib tavaline julmus. Kohati võib näida, et jõud, mis meid lõhki tõmbavad, on tugevamad kui jõud, mis meid kokku liidavad.”

„Me oleme näinud natsionalismi moonutamist nativismiks. Unustanud dünaamilisuse, mida sisseränne on alati Ameerikasse toonud. Kaubandus väärtus tuhmub,” jätkas Bush. „Me oleme näinud isolatsionistlike meeleolude naasmist, mis unustavad, et Ameerika julgeolekut ähvardavad otseselt kaos ja meeleheide kaugetes paikades, kus kipuvad esile tõusma sellised ohud nagu terrorism, nakkushaigused, kuritegelikud jõugud ja narkokaubandus. Kõigil neil viisidel peame me meelde tuletama ja taastama oma enda identiteedi.”

Bushi sõnul ei saa soovida, et globaliseerumine kaoks, samamoodi nagu ei saanud soovida põllumajandusrevolutsiooni või tööstusrevolutsiooni kadu.

„Kitsarinnalisus või valgete ülemvõimu pooldamine igasuguses vormis on pühaduseteotus Ameerika usutunnistuse vastu,” ütles Bush, kutsudes esile kiiduavaldused.

„Kius ja eelarvamused meie avalikus elus panevad paika üleriikliku tooni. See annab loa julmuseks ja kitsarinnalisuseks ning seab ohtu laste moraalse hariduse. Ainus viis kodanikuväärtuste edasiandmiseks on kõigepealt nende järgi elada,” lausus Bush.

Bush võttis sõna ka Venemaa sekkumise kohta USA 2016. aasta presidendivalimistesse.

„Luureteenistuste andmetel on Venemaa valitsus loonud ameeriklaste teineteise vastu pööramise projekti. See jõupingutus on laialdane, süsteemne ja varjatud. Seda viiakse läbi terves reas sotsiaalmeediaplatvormides. Lõpuks ei saada seda rünnakut edu,” sõnas Bush. „Väliseid agressioone, sealhulgas küberrünnakuid, desinformatsiooni ja finantsmõjutamist ei peaks kunagi pisendama ega lubama. See on selge juhtum, kus meie demokraatia tugevus algab kodust. Me peame kindlustama oma valimiste infrastruktuuri ja kaitsma oma valimissüsteemi õõnestamise eest.”

Obama esines demokraatide kubernerikandidaadi Ralph Northami kampaaniaüritusel Virginia osariigis Richmondis.

„Inimesed ei tunne ennast praegu hästi selle suhtes, mida nad näevad, nad ei tunne, et meie avalik elu peegeldaks meist parimat,” ütles Obama. „Selle asemel, et meie poliitika peegeldaks meie väärtusi, on meil poliitika, mis nakatab meie kogukondi.”

Obama ei maininud nimepidi USA presidenti Donald Trumpi, kuid tema kriitika näis olevat suunatud tema vastu.

„Te olete märganud, et ma ei ole viimasel ajal palju poliitikat kommenteerinud, aga siin on üks asi, mida ma tean: kui sa pead võitma kampaania, lõhestades inimesed, ei ole sa võimeline neid valitsema. Sa ei ole võimeline neid hiljem ühendama, kui sa nii alustad,” ütles Obama.

New Jersey kampaaniaüritusel toetas Obama oma administratsiooni ajal Saksamaal suursaadikuks olnud Phil Murphyt.

„Osa poliitikast, mida me praegu näeme, me arvasime, et me oleme selle magama pannud. See on inimesed, kes vaatavad 50 aastat tagasi, on 21. sajand, mitte 19. sajand,” rääkis Obama.