VIDEO | Emmanuel Macron teatas miinimumpalga tõstmisest

Macron taunis esmaspäeva õhtul esinedes lubamatut vägivalda protestidel ja lubas rakendada kõiki vahendeid rahu taastamiseks.

Presidendi sõnul tõuseb tuleval aastal miinimumpalk 100 euro võrra kuus, vahendas BBC. Brutomiinimumpalk on praegu 1498 eurot kuus, netomiinimumpalk 1185 eurot.

Macron polnud kriisi kohta ise sõna võtnud üle nädala, kuid tegi seda telepildis edastatavas kõnes. Prantsusmaal spekuleeriti, et see on tema senise ametiaja tähtsaim hetk.

Samuti lubas Macron ära jätta madalama sissetulekuga pensionäridele kavandatud maksutõusu.

Lisaks kutsus ta tööandjaid üles maksma aasta lõpus oma töötajatele maksuvaba boonust.

President tunnistas, et on oma avaldustega ilmselt inimestele haiget teinud. Ta rõhutas samas, et peamiselt väikelinnades või maapiirkondades elavate madala palgaga inimeste protestid on pikaajaliste probleemide tulemus.