VIDEO | Eiffeli torni ümber ehitati terrorismivastane piire

Ajutised kindlustused rajati Eiffeli torni ümber juba 2016. aasta juunis ja nüüd asendatakse need püsivamate lahendustega.

Pea 35 miljonit eurot maksva turvaaia ehituse lõpuks ennustatakse juuli keskpaika, vahendab uudistekanal BBC.

Ikoonilise väärtusega monumenti ülal pidava organisatsiooni esimees Bernard Gaudillère sõnas, et turvaaiad on raudkindlad, et tagada kõrgeim võimalik turvalisus.

Kahel pool väljakut on 6.5 sentimeetrit sügavad klaasseinad ning teisi külgi katab 3.24 meetri kõrgused metallaiad, mis moodustab täpselt sajandiku monumendi kõrgusest. Sõidukirünnakute ennetamiseks pannakse klaasseinade ette 420 tõket. Tornialune aed on suletud juba 2016. aasta juunist ning alas käib regulaarne terrorismivastane patrull.

Gaudillère sõnul asendatakse ajutised seinad ja aiad millegi palju ilusama ja romantilisemaga osana 300 miljoni eurosest renovatsioonitoetusest 2024. aasta Pariisi suveolümpiamängude eel.

Kohalikud ei ole uute turvameetmetega rahul. Huvigrupid kritiseerivad internetis tarade kõrget hinda. Samuti ei peetud kohalike elanikega üldse nõu ja ligipääs monumendile on raskendatud. Arvatakse, et linn kasutas hädaolukorra tarbeks antud vahendeid turvalisuse suurendamiseks avalikku arvamust küsimata.

Prantsusmaa võttis 2017. aasta oktoobris kasutusele karmid terrorismivastased meetmed pärast pea kaheaastast toonase presidendi Francois Hollande’i välja kuulutatud hädaolukorda, mis kehtestati Pariisi terrorirünnakute järel.