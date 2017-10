VIDEO | Ehho Moskvõ saatejuhti rünnanud mees lasi kõigepealt turvamehele gaasi näkku

Vene raadiojaama Ehho Moskvõ saatejuhti Tatjana Felgengauerit rünnanud mees lasi kõigepealt hoone turvamehele gaasi näkku, puiges tõkkepuu alt läbi ja jooksis lifti suunas, selgub Ehho Moskvõ peatoimetaja Aleksei Venediktovi avaldatud videost.

Venediktov ütles Novaja Gazetale, et ründaja Boriss Grits tuli toimetuse ruumidesse vaikides, nagu tulevad inimesed auhindade järele, pööras referentide poole ja jooksis siis külalistetuppa, kus viibisid Felgengauer ja turvamees. Venediktovi sõnul viskus Grits kohe Felgengaueri suunas ja lõi talle noa kaela.

Karjatuse peale sekkus veel kaks turvameest ja Grits võeti kinni. Venediktovi sõnul möödus viis-kuus sekundit. Seejärel kutsuti kiirabi ja politsei.

Lisaks Iisraeli juhiloale leiti Gritsilt toimetuse käsitsi joonistatud plaan tubade asetuse kohta, kus nimetused olid inglisekeelsed.

Venediktov oletab, et selle plaani andis kurjategijale toimetuse korrusel käinud inimene. Venediktov peab kummaliseks, et Grits läks kohe vajalikku tuppa. Venediktov lisas, et Felgengauer poleks üldse pidanud selles toas olema, sest osales nõupidamisel, mis lõppes 25 minutit plaanitust varem.