VIDEO | Eestlane tegi oma Keenia kodust tõelise pommivarjendi. Vaata, mida tuleks kriisiolukorras varuda!

Keenias on valimisaasta, mis on varem kaasa toonud sisepoliitilisest võitlusest põhjustatud massirahutusi. Seal juba 25 aastat elanud eestlane Kadri Humal Ayal on kriisiolukorra hirmus varustanud oma kodu kõigi mõeldavate hädavajalike tarbeasjadega. Vaata videost, milline näeb välja üks harilik eluase ajutise varjendina. Märksõnad: pähklid ja patareid.

Muide, 8. augustil sai Keenia presidendiks 54% häälteenamusega taas Uhuru Kenyatta, kelle triumfi ongi saatnud võltsimiskahtlustused ja protestid. Samas kujunesid tänavused valimised ka mõneti ajaloolisteks. Valimisaktiivsus oli erakordselt kõrge ning ametisse asusid ka Keenia esimesed naiskubernerid ja riigi ajaloo noorim senaator, 34-aastane Stephen Kipyego Sang.