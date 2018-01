VIDEO | Eesti veokil avastati Norras AdBlue elektrooniline manipulaator

Norra väljaanne AT kirjutab kohaliku maanteeameti kontrollist 11. jaanuaril Minnesundis, mille käigus avastati Eesti veokil AdBluega manipuleerimine.

Kogenud kontrollija Bjørn Uno Rogneby märkas kiiresti, et AdBlue süsteemiga on midagi valesti. Ta leidis juhtmeid, mis ei olnud veoki originaaljuhtmed, ja küsis autojuhilt, mis need tema arvates on.

Juht vastas, et tema arvates on tegu GPS-i seadme juhtmetega.

Rogneby seda uskuma ei jäänud ja leidis juhtme teisest otsast AdBlue manipuleerimise karbi.

Juhil kästi seepeale sõita lähimasse töökotta, et viia veok taas originaalsesse seisukorda.

Veokitel, millele on paigaldatud elektrooniline AdBlue manipulaator, lülitatakse originaalne AdBlue tarkvara välja. Originaalne programm paneb auto hädaseisundisse ja vähendab maksimaalset kiirust, kui AdBlued mootorisse ei lisata.

Kui on paigaldatud manipulaator, saab autoga sõita normaalse mootorijõu ja kiirusega ilma AdBlued kasutamata. See on ettevõtte jaoks odavam, kuid kahjustab keskkonda.

AdBluega petmine ei ole väga haruldane, teatab AT. 2017. aastal avastati AdBluega manipuleerimine Norras 46 korral. 43 autot oli registreeritud välismaal.