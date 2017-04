VIDEO: Donald Trump: NATO ei ole enam iganenud

USA president Donald Trump kuulutas kolmapäeval, et NATO ei ole enam iganenud, nagu ta leidis valimiskampaania ajal.

„Ma ütlesin, et ta on iganenud,“ kuulutas Trump Valges Majas, vahendab CNN. „Ta ei ole enam iganenud.“

Trumpi arvamus muutus kohtumisel NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga. Trump ütles, et muutis meelt pärast NATO liidrite kinnitust, et organisatsioon pöörab oma tähelepanu võitlusele selliste rühmituste vastu nagu Islamiriik.

„Peasekretäril ja minul oli produktiivne vestlus selle üle, mida veel saaks NATO teha võitluses terrorismiga,“ ütles Trump. „Ma kurtsin selle üle kaua aega tagasi ja nad tegid muudatuse ja nüüd võitlevad nad terrorismiga.“

Kolmapäevane kohtumine oli Trumpi esimene silmast silma kohtumine Stoltenbergiga. Taas kohtuvad nad mais, kui Trump sõidab NATO peakorterisse.

Trump on pikka aega väitnud, et USA kannab NATO-s liiga suurt osa koormast, ning pahandanud teiste riikidega, et need ei kuluta piisavalt palju riigikaitsele. Pärast ametisse astumist on Trump siiski tagasi tõmbunud ja öelnud, et USA jääb NATO-le kindlaks, kuigi ta nõuab endiselt teistelt riikidelt kaitsekulutuste suurendamist.

Loe veel

„Seistes silmitsi meie ühiste väljakutsetega peame me samuti tagama, et NATO liikmed täidaksid oma finantskohustused ja maksaksid ära selle, mille võlgnevad. Paljud ei ole seda teinud,“ ütles Trump kolmapäeval. „Kui teised riigid maksavad oma ausa osa selle asemel, et toetuda USA-le, kes peab asjad ära tegema, on meil kõigil suurem julgeolek ja meie partnerlus muutub nii palju tugevamaks.“

Trump üritas kolmapäeval julgustada ka Euroopa riike, kes kardavad Venemaa territoriaalset agressiooni.

„Nad ei pea lõpuks midagi kartma,“ ütles Trump. „Praegu on hirm. On probleeme, kindlasti probleeme, aga lõpuks ma loodan, et ei ole hirmu ega ole probleeme ja maailm suudab läbi saada. See oleks ideaalne olukord.“