VIDEO | Dokfilm või komöödia? BBC sari kujutab Briti endist välisministrit erakordselt juhmina

Tutvustuse järgi pakub sari „Inside the Foreing Office” („Välisministeeriumi seinte vahel”) unikaalset vaadet Briti diplomaatide maailma, kes täidavad valitsusaparaadis kõige keerukamaid ja tundlikumaid ülesandeid.

Esimeste reklaamklippide põhjal otsustades on kohati tegu aga parimate sketšisarjade vaimus dokumentaalkomöödiaga, mida nüüd Briti sotsiaal- ja tavameedias elevusega jagatakse. Vähemasti neist kahest videost võib kergesti jääda mulje, et Johnson ei teadnud ministriametis olles välispoliitikast, välisriikidest ega ministriksolemisest just üleliia palju.

Ühes klipis üritab Johnson Portugali-visiidi käigus salvestada Twitteri tarbeks videopöördumist, kuid ei suuda õigesti meenutada ühtki ajaloolist fakti ega ka briifingute käigus antud infot.

Teises videos tutvustab välisministeeriumi ametnik Johnsonit enne Prantsusmaa-visiiti peamiste faktidega kahe riigi suhete kohta, jäädes vestluse käigus professionaalseks ja viisakaks.

BBC ajakirjaniku John Simpsoni väitel nimetas üks Briti suursaadikutest Johnsonit kõigi aegade halvimaks ministriks: mitte sellepärast, et ta oleks loll, vaid sellepärast, et ta on laisk.