VIDEO | Demokraatide nimel vastas Trumpile noor Kennedy: riiukuked ei võida kunagi

Esindajatekoja liige Joe Kennedy III süüdistas demokraatide ametlikus vastuses kõnele olukorrast riigis USA presidenti Donald Trumpi riigi lõhestamises, vahendab NBC News.

„Rahvas, oleks kerge viimane aasta hukka mõista kui kaos, kui oma partei asjade ajamine, kui poliitika, aga asi on kaugelt suurem kui see,“ ütles Robert F. Kennedy 37-aastane pojapoeg. „See administratsioon ei võta mitte ainult sihikule seadusi, mis meid kaitsevad. Nad võtavad sihikule kogu idee, et me oleme kõik kaitsmist väärt.“

Trumpi administratsiooni jaoks ei ole „väärikus miski, millega ollakse sündinud, vaid miski, mida mõõdetakse netoväärtusega, kuulsusega, pealkirjadega, rahvahulga suurusega“, lisas Kennedy, „rääkimata abikaasa soost, sünnimaast, nahavärvist, palvete jumalast“.

Kennedy süüdistas Trumpi selles, et ta annab ameeriklastele ühe halva valiku teise järel, mis põhinevad eeldusel, et selleks, et üks saaks võita, peab teine kaotama. Kennedy ütles, et administratsioon on pannud ameeriklased valima söekaevurite ja üksikemade, maakogukondade ja linnakeskuste, ranniku ja sisemaa vahel.

„Meie võitleme mõlema eest,“ ütles Kennedy. „Sest tugevaim, rikkaim, kõige suurepärasem riik maailmas ei peaks kedagi maha jätma.“

„Riiukuked võivad virutada löögi,“ ütles Kennedy. „Nad võivad jätta jälje. Aga nad ei ole kunagi, mitte kordagi meie Ühendriikide ajaloos suutnud olla võrdsed oma tuleviku kaitsel ühinenud rahva tugevuse ja vaimuga.“

Vastukõne presidendi kõnele olukorrast riigis on sageli opositsioonierakonna tõusvate tähtede näitelava. Kennedy näol valisid demokraadid noore liikme, kes viitab samas nende mineviku hiilgusele.

Massachusettsi demokraat on õppinud Stanfordi ülikoolis ja Harvardi õiguskoolis ning töötanud Rahukorpuses Dominikaani Vabariigis, enne kui temast sai prokurör. Perekonna jalajälgedes läks ta noorelt poliitikasse ning pääses 2012. aastal esindajatekotta.

Televisioonis üle kantud vastus Trumpile on seni Kennedy suurim hetk üleriiklikul areenil. Siiski on ta mõnevõrra tähelepanu äratanud oma kõnede ja sõnavõttudega esindajatekojas, rääkides vaesusest, mis oli tema vanaisa põhiteema, ning rünnates kärpeid tervishoiuprogrammides ja sotsiaalkulutustes.