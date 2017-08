VIDEO | CNN-ist lahkunud telenägu liitus Trumpi tiimiga ja edastab ainult positiivseid uudiseid

Endine CNN-i kommentaator Kayleigh McEnany tegi pühapäeval debüüdi president Donald Trumpi Facebooki-lehel ilmunud videos, esitades uudislikus vormis positiivseid teateid.

Trumpi Facebooki-lehel märgitakse sissejuhatuseks, et McEnany annab ülevaate nädala tähtsamatest uudistest, lugedes need sisse New Yorgis asuvast Trump Towerist. Klipi rahastajaks on Trumpi 2020. aasta presidendikampaania. Esmaspäeval teatas vabariiklaste rahvuskomitee, et McEnany on nüüdsest komitee pressiesindaja.

Mitu väljaannet on teinud klipile faktikontrolli ja tõdenud, et tegu on pigem propaganda kui uudistesaatega. Kommenteeritud versiooni videost on üles laadinud näiteks Washington Post.

Pooleteistminutilises klipis räägib McEnany esmalt USA-s vähenevast tööpuudusest, mille eest tuleb tema sõnul tänada ainuisikuliselt president Trumpi. „Juulis loodi töökohti rohkem kui oodatud – 209 000 töökohta,“ tsiteerib McEnany ametlikku statistikat. „Pärast ametisse astumist on president Trump loonud rohkem kui miljon töökohta.“

Teine segment räägib eelmisel kolmapäeval senatis esitatud eelnõust „Raise Act“, mis piiraks legaalset sisserännet – kui praegu antakse aastas välja miljoni elamisluba ehk „rohelist kaarti“, siis eelnõu järgi vähendataks seda arvu 500 000-le. Vabariiklastest senaatorite Tom Cottoni ja David Perdue esitatud eelnõu vastuvõtmine pole tõenäoline, kuna selle hääletusele panek eeldaks senatis 60 häält, millest osa peaks tulema demokraatidelt. Samuti on eelnõu vastu mitu vabariiklast. „Raise Act suurendab palku, vähendab vaesust ja säästab maksumaksjale miljardeid,“ lubab McEnany siiski. „President Trump seab viimaks ometi esikohale Ameerika töötaja.“

Viimane segment näitab sõjaveteran James C. McCloughani autasustamist. „Samuti austas president Trump kõiki veterane järjekordse veterane puudutava paketiga, mis võimaldab miljonitele veteranidele paremat juurdepääsu arstiabile,“ lisab McEnany. „President Trump austab sügavalt mehi ja naisi, kes võitlesid vapralt meie kodumaa eest – ja tagab neile ärateenitud arstiabi,“ ütleb McEnany, lõpetades klipi sõnadega: "Ja need olid tõelised uudised."

Pole päris selge, millisest paketist McEnany räägib, aga eelmisel nädalal kuulutas Trump Valges majas välja algatuse veteranide tervishoiu infosüsteemide kaasajastamiseks. Samuti kiitis Kongress eelmisel nädalal heaks eelnõu veteranide terviseprogrammide rahastamise pikendamise kohta, vastasel juhul oleks programm Veterans Choice pidanud augustis tegevuse lõpetama. Otsus võeti vastu ühehäälselt, programmi peamine eestvõitleja on demokraat Mark Warner.