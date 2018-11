VIDEO | Chicago haiglas hukkusid tulistamises politseinik ja kaks töötajat, suri ka tulistaja

Chicago politsei teatel oli hukkunud politseinik kolme lapse isa Samuel Jimenez, kes asus politseisse tööle 2017. aasta veebruaris ning lõpetas hiljuti katseaja ja sai täieõiguslikuks politseinikuks, vahendab CNN.

The procession for Ofc. Jimenez has begun. CPD and our federal and state partners pay our final respects to a hero. pic.twitter.com/f28V2x8l9G