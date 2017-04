VIDEO: Californias tappis mustanahaline mees rassiviha tõttu neli valget

USA California osariigis Fresnos lasi mustanahaline Kori Ali Muhammad (39) tänaval maha kolm meest, eesmärgiga tappa nii palju valgeid inimesi, kuid suudab, teatasid võimud. Politsei vahistas Muhammadi ja ta tunnistas tulistamise üles.

Vahistamise käigus karjus Muhammad „Allahu akbar“, kuid Fresno politseiülem Jerry Dyer ütles, et vaatamata sellele ei olnud tulistamisel mingit seost terrorismiga, vahendab Associated Press.

„See põhineb puhtalt rassil,“ ütles Dyer.

Muhammad tulistas kõigepealt gaasi- ja elektrifirma Pacific Gas & Electric Co veoki kõrvalistmel istunud töötajat. 34-aastane valge mees suri. Auto latiinost juht jooksis abi otsima.

Seejärel tulistas Muhammad politsei teatel veel üht meest, aga ei saanud pihta. Siis tappis ta kõnniteel poekotiga kõndinud 37-aastase mehe. Viimase, 58-aastase ohvri lasi Muhammad maha autoparklas.

Dyeri sõnul lähenes Muhammad tulistamiste vahel ühele autole, kuid jättis selles olnud kaks naist ja lapse ellu. Naised olid latiinod.

„Need isikud, kes täna välja valiti, ei teinud midagi, et ära teenida, mida said,“ ütles Dyer. „Need olid provotseerimata rünnakud isiku poolt, kelle eesmärk oli täna tapmisi toime panna. Seda ta tegi.“

Loetud tunnid enne tulistamisi avaldas politsei pressiteate, milles öeldi, et Muhammad on relvastatud ja ohtlik ning tagaotsitav turvamehe tapmise eest eelmisel nädalal. Turvamees, 25-aastane Carl Williams oli samuti valge.

„Ma tegin seda. Ma tulistasin neid,“ ütles Muhammad Dyeri sõnul politseinikele.

Muhammad postitas Facebookis korduvalt „#LetBlackPeopleGo“ („Laske mustadel minna“) ja kutsus „musti sõdalasi“ koonduma. Ta kirjutas, et vastaspoolel suureneb tapmiste arv tohutult ning rääkis „valgetest kuraditest“. Mitmel juhul kirjutas ta ka „Allahu akbar“.

Muhammadil on kriminaalne minevik. Teda on vahistatud relvade ja narkootikumide omamises, ebaseaduslikus vabaduse võtmises ning terroristlike ähvarduste tegemises süüdistatuna. Teda on seostatud jõukudega, kuid ta ei ole ühegi tõestatud liige.