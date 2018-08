VIDEO | Californias keerles teadaoleva ajaloo suurim tuletornaado

Ametlik raport kirjeldab detailselt haruldase nähtuse ägedust ning seda, kui kiiresti võttis see elu Reddingi tuletõrjujalt Jeremy Stoke’ilt, kelle keeris neelas sekunditega, kui ta püüdis 26. juulil kohalikke elanikke evakueerida, vahendab Associated Press.

Kolmapäeval koos raportiga avaldatud kolm videot näitavad tohutut suitsust ja leekidest koosnevat lehtrit asustatud piirkonnas Reddingi piiril umbes 400 kilomeetri kaugusel San Franciscost põhjas.

Suitsu- ja tuletornaado oli maapinnal umbes 300-meetrise läbimõõduga ja ulatus umbes 12 kilomeetri kõrgusele taevasse. Selle kiirus ulatus 265 kilomeetrini tunnis ja temperatuur selles lähenes 1500 kraadile, teatas California metsandus- ja tulekaitseministeerium.

Tornaado tekkis keset hiiglaslikku ja hävitavat põlengut, mis süttis 23. juulil tühja rehviga sõitnud sõiduki tekitatud sädemest. Stoke on üks kaheksast inimesest, kes on selles põlengus hukkunud. See on hävitanud ligi 1100 elumaja.

„Californias on olnud mitmeid dokumenteeritud tulekeerise juhtumeid,” ütles California tuletõrje pataljoniülem Jonathan Cox. „Aga see on suurim dokumenteeritud tulekeeris – tule tekitatud tornaado – California ajaloos.”