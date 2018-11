VIDEO | California maastikupõlengute ohvrite arv on tõusnud 31-ni, 200 inimest on kadunud

Hukkunute arv on nüüd võrdne California ohvriterohkeima põlengu, 1933. aasta Los Angelese Griffith Parki omaga, vahendab BBC News.

California lõunaosas on Woolsey põleng nõudnud kaks inimelu. See põleng ähvardab rannikukuurorte, sealhulgas Malibut.

Hinnanguliselt 250 000 inimest on olnud sunnitud kodudest põgenema.

Tugevnev tuul ähvardab põlenguid suurendada. California kuberner Jerry Brown on kutsunud USA presidenti Donald Trumpi kuulutama välja suurõnnetuse, mis vabastaks rohkem föderaalraha.

Trump aga ähvardas kärpida California finantseerimist, süüdistades põlengutes halba metsamajandamist.

Trumpi reageeringut on süüdistatud kaastundetu ja halvasti informeerituna.

Päästjad on otsinud läbi enam kui 6700 elu- ja ärihoone varemed maha põlenud Paradise’i linnas. Butte’i maakonna šerif ütles eile õhtul pressikonverentsil, et maha põlenud kodudest on leitud viie inimese surnukehad ning kuues surnu leiti autost. Enam kui 200 inimese asukoht ei ole teada.

Maha on põlenud 44 000 hektarit.

Woolsey põleng algas neljapäeval Los Angelese kesklinnast 64 kilomeetri kaugusel Thousand Oaksi lähedal. Eilseks oli hävinud 83 000 aakrit ja 177 hoonet. Väiksemas Hilli põlengus on hävinud 4530 aakrit.