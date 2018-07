VIDEO | California maastikupõlengud on nõudnud kuue inimese elu

Carri põleng, mis on hävitanud üle 650 elumaja on ohvriterohkeim ja hävitavaim ligi 90 põlengust Texasest kuni Oregonini. Tulekahjud on Californias tapnud veidi rohkem kui kahe nädalaga neli tuletõrjujat. Eile hukkus tuletõrjuja Yosemite rahvuspargis.

Carri põleng üksi on üle käinud 38 594 hektarist. See sai alguse eelmisel nädalal ühe sõiduki mehaanilise rikke tõttu. Põleng on etteaimamatu.

Ametnikud teatasid eile õhtul, et on optimistlikumad ja hakkavad Carri põlengule vastu saama.

Šerif Bosenko ütles meediale, et muret teeb rüüstamine evakueeritud piirkondades. Evakueeritud maju valvab umbes 260 rahvuskaartlast ja umbes sada politseinikku.

Rüüstamiskatsete eest on vahistatud kaks inimest.