VIDEO | Brüsseli raudteejaamas kõlas plahvatus: pommivööd kandnud mees lasti maha

Brüsseli keskraudteejaamast ja selle lähedusest evakueeriti täna õhtul plahvatuse tõttu inimesed.

Belgia politsei teatel tulistasid sõdurid Brüsseli raudteejaamas pommivööd kandnud meest. Väidetavalt oli mees enne plahvatust jõudnud karjuda "Allahu akbar!".

Politsei kinnitusel lasti rünnaku korraldanud mees maha. Juhtnud käsitletakse terrorirünnakuna, vahendab BBC.

Reutersi andmetel oli tegemist väiksema plahvatusega ning siiani pole teateid teistest vigastatutest.

Pealtnägijate sõnul oli ala evakueeritud sekunditega. Juhtumi tõttu evakueeriti mõneks ajaks inimesed ka Brüsseli peaväljakult Grande Place´lt.

"Vaid mõnisada meetrit eemal evakueeritud piirkonnast on tänavad inimesi täis, kõik on rahulik," kirjeldas kohapeal viibiv Delfi ja Eesti Päevalehe reporter Riho Nagel, lisades, et viibis sündmuskoha lähedal vaid 20 minutit enne suurt evakuatsiooni. Praegu on Brüsseli vanalinnas rahulik, tänavatel on täisrelvastuses sõjaväelased.

Two possible explosions reported in #Brussels Central station. Grand Place being evacuated & police reportedly on streets. Info unclear. pic.twitter.com/nRv4x7kIja

— Charles Lister (@Charles_Lister) June 20, 2017

MORE: Brussels' Grand Place, a major tourist site, evacuated in addition to train station, Belgian media reports https://t.co/pPV9SETtTc pic.twitter.com/hsCXNo5UFB

— CBS News (@CBSNews) June 20, 2017

2016. aasta märtsis suri 32 inimest Brüsseli lennujaamas ja metroos toimunud terrorirünnakute tõttu.