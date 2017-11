VIDEO | Briti teadlased tõestasid, et lammas suudab fotodel inimesi nägupidi ära tunda

Cambridge´i ülikooli teadlased näitasid värskelt ilmunud uuringus, et kodulammas on võimeline foto põhjal inimesi eristama, mis tähendab, et lammastel on samasugune tuvastusvõime nagu primaatidel.

Varasemad uuringud on näidanud, et lambad teevad vahet samasse karja kuuluvatel lammastel ja eristavad ka neile tuttavaid inimesi. Uuringut juhtinud professor Jenny Mortoni sõnul oli järgmiseks proovikiviks foto põhjal inimese äratundmine. "Keskendusime sellele, kas loom on võimeline aru saama, et kahemõõtmeline objekt kujutab tegelikult inimest," ütles Morton. Dresseerimise käigus õpetati lammastele, millised näevad välja näitlejad Jake Gyllenhaal ja Emma Watson, USA ekspresident Barack Obama ja BBC uudisteankur Fiona Bruce. Pärast dresseerimist näidati lammastele korraga kaht fotot. Loomi motiveeriti toidupallikestega, mis õige foto valimise korral masinast vallandusid. Kuigi loomad tegid ka valeotsuseid, valisid lambad märksa sagedamini õige foto kui oleks juhuse puhul statistiliselt tõenäoline. Samuti olid lambad võimelised ära tundma küsitud isikud mitme erineva nurga all tehtud fotodelt. Teadlaste sõnul on järgmine huvitav küsimus, kas lambad on võimelised inimeste emotsioone näoilme põhjal ära tundma. Loodetakse, et praegune uuring aitab kaasa neurodegeneratiivsete haiguste uurimisele. Uuring ilmus väljaandes Open Science.