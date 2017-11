VIDEO | Briti peaminister May süüdistas Putinit valimistesse sekkumises ja vabade ühiskondade õõnestamises

Suurbritannia peaminister Theresa May esines oma seni tugevaima rünnakuga Venemaa aadressil, süüdistades Moskvat valimistesse sekkumises ja küberspionaažis.

Esinedes Londoni City lordlinnapea banketil ütles May, et Venemaa presidendi Vladimir Putini valitsus püüab õõnestada vabu ühiskondi ning külvab valesid, et läänes lahkhelisid tekitada, vahendab BBC News.

Kõnes, mida May nimetas väga lihtsaks sõnumiks president Putinile, ütles ta, et Putin peab valima väga erineva tee sellest, mida on nähtud, kui Moskva annekteeris Krimmi, õhutas konflikti Ukrainas ning korraldas küberrünnakuid valitsuste ja parlamentide vastu üle Euroopa.

Venemaa võiks olla lääne jaoks väärtuslik partner, aga ainult siis, kui ta mängib reeglite järgi, teatas May.

„Venemaa on korduvalt rikkunud mitme Euroopa riigi õhupiiri ning viinud läbi pideva küberspionaaži ja häirimise kampaaniat,” ütles May. „See on sisaldanud valimistesse sekkumist ning teiste hulgas Taani kaitseministeeriumi ja Bundestagi häkkimist. Me teame, mida te teete, ja teid ei saada edu. Sest te alahindate meie demokraatiate vastupidavust, vabade ja avatud ühiskondade püsivat veetlust ning lääneriikide kindlaks jäämist allianssidele, mis meid ühendavad.”

May ütles, et kuigi Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust ja märgib maailmas maha uue kursi, jääb ta täiesti kindlaks NATO-le ning sellise Brexiti-kokkuleppe väljatöötamisele, mis tugevdaks liberaalseid väärtusi. Tugev majanduslik partnerlus Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel on May sõnul Venemaa agitatsiooni vastane kaitsevall Euroopas.

„Me võtame ette vajaliku tegevuse Venemaa tegevuse vastu,” lubas May. „Aga see ei ole see, kus me tahame olla, ega suhe Venemaaga, mida me tahame. Me ei taha naasta külma sõja juurde ega olla pideva vastasseisu olukorras. ÜRO julgeolekunõukogu alalise liikmena on Venemaal haare ja vastutus mängida elutähtsat rolli rahvusvahelise stabiilsuse edendamiseks. Venemaa suudab valida ja ma loodan, et ühel päeval valibki erineva tee. Aga nii kaua, kuni Venemaa seda ei tee, tegutseme me koos, et kaitsta oma huve ja rahvusvahelist korda, millest need sõltuvad.”