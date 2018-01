VIDEO | Briti parlamendi liige jäi Brexiti-debati ajal alamkojas magama

Suurbritannia parlamendi liige, konservatiiv Sir Desmond Swayne jäi alamkojas kolleeg Ken Clarke’i sõnavõtu ajal magama.

Swayne ütles enese kaitseks, et tal oli olnud „väga pikk päev”, mida ta alustas ärgates kell 5.30, et ujuma minna, vahendab BBC News.

„Ma jäin 30 sekundiks tukkuma,” ütles Swayne BBC 5-le. „See on kogu selle asja ulatus. See juhtus. Enam seda ei juhtu.”

Brexiti toetaja Sir Desmond suikus unele Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise eelnõu arutamise 11. päeval. Ta tõrjus aga väited, et tegemist oli tema seisukohavõtuga kõnelnud Clarke’i Euroopa Liitu jäämist pooldavate vaadete kohta.

Swayne ütles, et tema hetkeline vääratus ei tulenenud sellest, et tal oli igav, vaid oli väsimuse tagajärg.

„Ma kuulasin Ken Clarke’i ja tundsin end uimasena,” ütles Swayne. „Siis äkki oled sa 30 sekundiks ära olnud. Ma olen pahane, et lasin sel juhtuda. See on piinlik ja ärritav.”