VIDEO: Briti lordide koda andis peaminister May Brexiti-plaanile tagasilöögi

Suurbritannia parlamendi ülemkoda andis kolmapäeval löögi peaminister Theresa May valitsusele, hääletades muudatuse poolt May Brexiti-plaanis, mis ütleb, et Euroopa Liidust lahkumise läbirääkimised saab käivitada ainult siis, kui ta lubab kaitsta Euroopa Liidu kodanike õigusi.

Peaminister lootis oma Brexiti-plaani heakskiitmisele ilma muudatusteta ning see lükkab edasi varaseimat võimalikku aega, millal ta saab ametlikult Euroopa Liidust lahkumise protsessi alustada, umbes 13. märtsini, vahendab Reuters.

May plaan alustada läbirääkimisi enne märtsi lõppu jääb siiski teostatavaks ning valitsuse allikad teatasid, et May hakkab võitlema muudatuste vastu, kui need esitatakse parlamendi alamkojale, kus tema konservatiividel on enamus.

Lordide koda hääletas tulemusega 358-256 muudatuse tegemise poolt Euroopa Liidust lahkumise seaduseelnõusse.

Muudatus nõuab valitsuselt ettepanekute avaldamist selle kohta, kuidas kaitsta praegu Suurbritannias elavaid Euroopa Liidu kodanikke, sealhulgas nende õigust seal elada, kolme kuu jooksul pärast Brexiti-protsessi käivitamist Euroopa Liidu Lissaboni leppe artikli 50 järgi.

Kuigi May on öelnud, et tahab tagada Euroopa Liidu kodanike õigused, ei ole ta olnud valmis seda tegema enne, kui teised liikmesriigid nõusuvad vastastikuste kokkulepetega.