VIDEO | Brasiilias São Paulos varises kokku põlenud kõrghoone

Brasiilia suurima linna São Paulo keskuses põlenud kõrghoone varises öösel kokku, kui tuletõrjujad üritasid põlengut kontrolli alla saada.

Tuletõrje teatas täna, et usutavasti on ka inimohvreid, kuid veel ei teata, kui palju, vahendab Associated Press.

Kohalik meedia teatas, et hoone oli ametlikult föderaalpolitsei peakorter, kuid oli aastaid mahajäetud ning selle hõivasid sageli skvotterid.

Tuletõrjeleitnant André Elias ütles Globo TV-le, et usutavasti leitakse ohvreid, kuid ei teata, kui palju. Pole selge, kui palju inimesi oli majas sees, kui põleng kohaliku aja järgi kella 1.30 ajal alguse sai.

Um prédio do Largo do Paissandu desabando agora a pouco pic.twitter.com/wntceeK6w6 — Richard Paiva (@orichardpaiva) May 1, 2018