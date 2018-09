VIDEO | Brasiilias pussitati kampaaniaüritusel presidendivalimiste favoriiti

Vastuolulisel poliitikul, kes on paljud Brasiilias marru ajanud oma rassistlike ja homofoobsete avaldustega, läheb viimaste küsitluste järgi hästi. Ta saaks järgmisel kuul toimuvatel presidendivalimistel kõige rohkem hääli, kui endisel presidendil Luiz Inácio Lula da Silval ei õnnestu saavutada kandideerimiskeelu tühistamist, vahendab BBC News.

Pärast rünnakut kirjutas Bolsonaro poeg Flávio Twitteris, et haav oli ainult pindmine, kuid hiljem oli tema jutt juba tõsisem.

„Kahjuks oli see tõsisem, kui me ootasime,” kirjutas poeg. „Ta kaotas palju verd, saabus haiglasse vererõhuga 10/3, peaaegu surnuna. Tema seisund näib nüüd stabiliseerunud olevat. Palvetage, palun!”

Haigla esindajad teatasid hiljem, et Bolsonarol oli sügav ja eluohtlik haav siseelundites ja ta on tõsises, aga stabiilses seisundis. Lisati, et Bolsonaro paranes kaks tundi pärast operatsiooni intensiivraviosakonnas hästi, kuid peab veetma haiglas nädala kuni kümme päeva.

Politsei teatas, et vahistas kahtlusaluse, kelle nimi on Adélio Obispo de Oliveira.

Adélio Obispo de Oliveira Foto: AP

Teised presidendikandidaadid mõistsid kõik pussitamise hukka. Fernando Haddad, kes peaks asendama Lulat töölispartei kandidaadina, ütles, et rünnak oli absurdne ja kahetsusväärne.